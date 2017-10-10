Запуск тепла в жилые дома Киева будет происходить по определенному графику, которого требует технология безопасного и стабильного старта отопительного сезона – в течение 7-10 дней. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передают Українські Новини.

Это необходимо для того, чтобы система тепла работала сбалансировано и во избежание повышенной аварийности.

«Подключение жилого фонда начнется после того, как среднесуточная температура в течение трех дней будет составлять ниже +8 градусов. И на старте отопительного периода необходимо соблюдать установленный технологический график. Киев имеет одну из крупнейших систем централизованного теплоснабжения в Европе. Для запуска теплоносителя в более 2,6 тысячи километров тепловых сетей, более 11 тыс. многоквартирных домов необходимо до 10 дней. В прошлом попытки некоторых чиновников путем административных решений за 2-3 дня ускорить отопительный период приводили к увеличению количества гидравлических ударов и повреждению тепловых сетей. Поэтому, учитывая высокий уровень изношенности трубопроводов в Киеве, мы должны обеспечить постепенное вхождение в сезон отопления», - отметил он.

По словам Пантелеева, с 9 октября в столице начали подачу теплоносителя в больницы, детские сады и школы. Подключение этих учреждений осуществляется по заявкам их администраций.

Также чиновник сообщил, что 100% жилых домов, обслуживаемых коммунальными ЖЭКами, получили акты готовности.

«Есть определенное количество домов внутренней самоорганизации, которые еще в процессе получения документов. Но город активно включается в этот процесс, чтобы все здания получили тепло вовремя», - сказал заместитель главы КГГА.