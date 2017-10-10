также в разделеСтолица
Прокуратура: Разрушившего монумент Небесной сотни вандала не отпускали 12
В Киеве открыли звезду Нины Матвиенко 16
В Киеве до конца суток ветер усилиться до 15-18 м/с 17
КГГА: Школьная форма в Киеве не обязательна 50
КГГА обещает вернуть горячую воду всем киевлянам 31
Сегодня киевское метро будет работать дольше 95
В Киеве трамвай задавил мужчину 78
Порошенко открыл Театр на Подоле 67
Школы и больницы Киева начали подключать к отоплению 25
В Киеве во время марафона скончался мужчина 130
На столичном Подоле произошла стрельба, ранена девушка 90
Под Радой обнаженная активистка Femen поздравила Путина с днем рождения 121
Кличко рассказал, когда в Киеве начнется отопительный сезон 103
В Киеве прогремел взрыв, пострадал мужчина 54
В Киеве семь детей отравились бесплатным майонезом 41
Суд арестовал вандала, разбившего мемориал Героям Небесной сотни 39
Киевсовет предлагает создать зоополицию 27
Полиция рассказала свою версию стычек под Радой 73

Запуск тепла в жилые дома Киева будет происходить по определенному графику, которого требует технология безопасного и стабильного старта отопительного сезона – в течение 7-10 дней. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передают Українські Новини.

Это необходимо для того, чтобы система тепла работала сбалансировано и во избежание повышенной аварийности.

«Подключение жилого фонда начнется после того, как среднесуточная температура в течение трех дней будет составлять ниже +8 градусов. И на старте отопительного периода необходимо соблюдать установленный технологический график. Киев имеет одну из крупнейших систем централизованного теплоснабжения в Европе. Для запуска теплоносителя в более 2,6 тысячи километров тепловых сетей, более 11 тыс. многоквартирных домов необходимо до 10 дней. В прошлом попытки некоторых чиновников путем административных решений за 2-3 дня ускорить отопительный период приводили к увеличению количества гидравлических ударов и повреждению тепловых сетей. Поэтому, учитывая высокий уровень изношенности трубопроводов в Киеве, мы должны обеспечить постепенное вхождение в сезон отопления», - отметил он.

По словам Пантелеева, с 9 октября в столице начали подачу теплоносителя в больницы, детские сады и школы. Подключение этих учреждений осуществляется по заявкам их администраций.

Также чиновник сообщил, что 100% жилых домов, обслуживаемых коммунальными ЖЭКами, получили акты готовности.

«Есть определенное количество домов внутренней самоорганизации, которые еще в процессе получения документов. Но город активно включается в этот процесс, чтобы все здания получили тепло вовремя», - сказал заместитель главы КГГА.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги