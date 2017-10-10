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На «Площади Звезд», которая является символом признания, поддержки и популяризации национальной культуры, искусства и спорта открыта звезда в честь народной артистки и Героя Украины – Нины Матвиенко. Об этом говорится в релизе ТРЦ «Гулливер».

Открытие звезды происходило в день рождения певицы, которой сегодня исполняется 70 лет.

Нина Матвиенко – народная артистка Украинской ССР, лауреат Государственной премии УССР им. Т. Шевченко, Герой Украины, не только выдающаяся певица, но и актриса, сыгравшая 16 спектаклей с нью-йоркским театром La Mama E. T. C. Среди авторских театрально-режиссерских работ актрисы – музыкальный спектакль «Под солнцем »(1997) с участием японского танцовщика Тадаши Эндо, а также грандиозное музыкально-сценическое действо «Золотой камень посеем мы». В 1978 году за большой вклад в развитие украинского искусства и за активную культурно-творческую деятельность певица получила звание заслуженной, в 1985-м – народной артистки Украины, в 2006 году получила звание Герой Украины с вручением ордена Государства.

«Площадь звезд» была открыта 14 ноября 2015 на пересечении бульвара Леси Украинки,

улицы Эспланадной и Спортивной площади, у входа в ТРЦ Gulliver. В день старта проекта были заложены 9 именных звезд в честь выдающихся украинцев: актера и телеведущего Владимира Горянского, украинской актрисы театра и кино Ады Роговцевой, популярных украинских музыкантов, среди которых группа С.К.А.Й., ТНМК, The Maneken и т.д. В сентябре 2017 была заложена звезда выдающейся украинской художницы Марии Примаченко.

Памятные знаки на «Площади Звезд» изготовлены из латуни и встроенные в плиты размером 30 на 60 см. Всего «Площадь Звезд» рассчитана на закладку более 100 именных звезд.

 
ForUm

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