Государственная пограничная служба решила ограничить количество приграничных консультативных встреч с россиянами из-за похищения 2 пограничников в Сумской области. Об этом Українським Новинам сказал председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал.

Он отметил, что постоянное проведение приграничных консультативно-представительских встреч соседних государств является обычной мировой практикой, но в условиях непредвиденных действий РФ решено ограничить их количество.

«Мы решили ограничить эти встречи на уровне руководителей (погранслужб), чтоб обезопасить менее подготовленный персонал», - сообщил глава ведомства.

По его словам, именно во время проведения такой консультативной встречи россиянами были захвачены в плен 2 пограничника Сумского отряда.

При этом Цигикал допускает, что российские силовики могли и не заходить на территорию Украины, а похитить украинских пограничников непосредственно на границе.

Напомним, 3 октября во время проведения мониторинга участка государственной границы пропали два офицера отдела пограничной службы «Знобь-Новгородское» Сумского пограничного отряда.

Российская сторона сообщила, что задержала двух граждан Украины, которые заявили, что являются военнослужащими, и попросила предоставить соответствующие документы.

9 октября стало известно, что суд РФ арестовал двоих украинских пограничников, которые были задержаны возле государственной границы.