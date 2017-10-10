В Москве в возрасте 82 лет скончался целитель Аллан Чумак. Об этом сообщил в Facebook журналист Дмитрий Гордон.



Он выразил сожаления по поводу смерти друга и отметил, что Чумак был выдающимся целителем, писателем и философом.

«Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!» — написал журналист.

Аллан Чумак получил известность в конце 80-х — начале 90-х годов. Он проводил телевизионные сеансы, в ходе которых, по его собственному утверждению, «заряжал» воду, мази и другие субстанции. Во время всего процесса Чумак не произносил ни слова, а только шевелил губами.