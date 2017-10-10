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Прокуратура отрицает освобождение из-под стражи жителя Севастополя, подозреваемого в разрушении мемориала Героям Небесной сотни в Киеве.

Об этом Українським Новинам сказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«одозреваемый находится под стражей. Никаких судов не было», - сообщила она.

Таким образом прокуратура опровергает информацию, обнародованную блогером и участником АТО Тимом Златкиным об освобождении арестованного из-под стражи по решению Апелляционного суда.

Напомним, 5 октября на Аллее Небесной сотни в Киеве мужчина разбил памятные плиты, установленные в честь Героев Небесной сотни.

Он признал, что сделал это умышленно, чтобы «остановить войну».

6 октября жителю Севастополя Юрию Чеканову, который 5 октября разрушил памятную доску Героям Небесной сотни в центре Киева, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 320 тыс. грн.
ForUm

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