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С 10 октября во Львове начинается отопительный сезон для населения и других категорий потребителей, сообщает пресс-служба горсовета.

«Сегодня, 10 октября, начинаем восстановление подачи теплоснабжения жителям Львова. Однако не все дома одновременно смогут получить тепло. У нас на обслуживании более 1600 домов, а процесс восстановления теплоснабжения происходит поэтапно. Поэтому кто-то уже в обед может иметь тепло, кто вечером, кто-то завтра утром», - рассказали в ЛГКП «Львовтеплоэнерго».

Напомним, согласно распоряжению городского головы Львова, с 3 октября начался отопительный сезон для бюджетных учреждений. Теплоснабжающие предприятия начали подачу отопления в бюджетных учреждений (школы, садики, больницы, поликлиники, учреждения культуры) на основании письменных обращений руководителей учреждений.

 
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