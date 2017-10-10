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Организация объединенных наций запретила четырем кораблям заходить в какой-либо мировой порт из-за нарушения ими наложенных на КНДР санкций.

Об этом запрете стало известно после заседания ООН в понедельник, сообщает ВВС Украина.

Координатор панели ООН по северокорейских санкций Хью Гриффитс назвал такой шаг беспрецедентным.

Речь идет о кораблях Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2 и Jie Shun, зарегистрированных на Коморских островах, Сен Китс и Невис и в Северной Корее.

По словам Гриффитса, судна «перевозили запрещенные товары».

ООН расширила санкции в прошлом месяце после шестого и крупнейшего ядерного испытания, которое осуществила КНДР.

Представитель ООН также добавил, что запрет вступил в силу 5 октября, но он не  предполагает замораживание активов или запрет на въезд.

В августе резолюция ООН запретила экспорт угля, морепродуктов и железной руды из Северной Кореи. В прошлом месяце санкции расширили, теперь запрещался экспорт текстиля, ограничения на импорт нефти и работу для людей из КНДР.

Основной экономический партнер Северной Кореи Китай подписался под санкциями вместе с Россией. Обе страны ранее запрещали ужесточение санкций в отношении КНДР.

 
ForUm

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