Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что американские военные должны готовиться к силовому варианту разрешения ситуации с Северной Кореей. Об этом он сказал в ходе выступления на ежегодной встрече Ассоциации американской армии (the Association of the U.S. Army's annual meeting), сообщает 112 Украина со ссылкой на передает CBS News.

«Единственное, что может сделать Армия США, — быть готовой к тому, что у нас есть военные варианты, которые президент может использовать при необходимости», — сказал Мэттис.

Также министр обороны США напомнил, что Вашингтон и ООН продолжают предпринимать дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг ядерной и ракетной программ КНДР.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если Америка использует силу против Северной Кореи, то это будет «разрушительным» для Пхеньяна.