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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отказался от предложения украинского коллеги Павла  Климкин встретиться на Закарпатье для обсуждения образовательного закона.

Об этом сообщает издание Magyar Nemzet, передает Европейская правда.

Сийярто в понедельник посетил Ужгород, где встретился с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей для согласования точек зрения.

Комментируя повторное предложение Климкина посетить вместе Закарпатье и обсудить закон об образовании, Сийярто заявил, что его украинский коллега опоздал: у закарпатских венгров следовало спрашивать их мнение до принятия закона.

Как известно, накануне глава МИД Украины Павел Климкин предложил венгерскому коллеге Петеру Сийярто совместно посетить Закарпатье.

Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и будет инициировать в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза в Люксембурге пересмотр этого соглашения с Украиной.

 
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