Мэр Барселоны Ада Колау заявила, что одних только результатов референдума недостаточно для провозглашения независимости.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

По ее словам, результаты голосования «не могут стать гарантией для провозглашения независимости, но есть возможность для построения диалога и международного посредничества».

Она призвала лидеров Каталонии и Испании снизить градус напряженности и начать «строить мосты».

Обращаясь к премьеру Испании Мариано Рахою, Колау предостерегла его от применения статьи 155 конституции, которая предусматривает приостановление статуса автономии Каталонии.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным. Так, «за» проголосовали 90,18%, «против» - 7,83%, еще 1,98% ничего не написали на бланке голосования.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума, в которых пострадали около 900 человек.

Украина считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии.