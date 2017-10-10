В конце прошлых суток боевая активность незаконных вооруженных формирований сместилась из донецкого на луганское направление, которое ранее было относительно спокойным. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, после 18:00 боевики из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по позициям ВСУ на подступах к Станице Луганской, Валуйскому, Новоалександровке, Трехизбенке.

На приморском направлении вечером пророссийские наемники в течение нескольких часов обстреливали из вооружения БМП, автоматических гранатометов и пулеметов украинские опорные пункты неподалеку Гнутово. В ответ военнослужащие сил АТО применяли весь спектр незапрещенного пехотного вооружения. В результате этого противостояния около 18:00 один боец ВСУ был ранен, еще один получил боевую травму.

На донецком направлении вечером было относительно спокойно, только вблизи Зайцево зафиксирован недолгий обстрел укреплений сил АТО из стрелкового оружия.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня. В ответ военнослужащие Вооруженных сил Украины 8 раз применяли оружие. В результате боевых действий двое наших защитников были ранены, еще двое получили боевые травмы.