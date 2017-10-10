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В законопроект о реинтеграции оккупированных территорий будут внесены правки, в частности, о деоккупации Крыма. Об этом в эфире «5 канала» заявила представитель Президента в парламенте, заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко.

«Уже учтены многие предложения. В первую очередь в этом законе появится, возможно, раздел или статья о том, что Украина также будет осуществлять определенные инструменты и будет проводить определенные международные мероприятия по освобождению и деоккупации Крыма. Потому что одно из основных замечаний, которое звучало, в частности, от крымскотатарских представителей - почему нет Крыма. Будет звучать», - заверила Луценко.

Кроме того, по ее словам, «мажоритарщики, особенно те, что с Донбасса, хотят предложить дополнительные инструменты по мирному урегулированию и возвращению Донбасса в Украину».

Напомним, 6 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.
ForUm

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