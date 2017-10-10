также в разделеПолитика
Венгрия инициирует пересмотр Ассоциации Украина-ЕС из-за закона об образовании 7
Луценко не жалеет, что кричала «вынеси козла» 23
Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве 37
Нардеп Украины возглавила один из ключевых комитетов ПАСЕ 40
Выборы президента ПАСЕ: Первый тур не выявил победителя 31
Порошенко рассказал, о чем три часа говорил с Эрдоганом 215
У Путина считают, что «нормандская четверка» и США не изменят ситуацию на Донбассе 84
Срочные дебаты ПАСЕ по украинскому закону об образовании состоятся 12 октября 59
ПАСЕ проведет срочные дебаты по украинскому закону об образовании 111
Порошенко: Реализация закона по Донбассу обусловлена рядом требований к РФ 117
В 2020 году в Киеве пройдет сессия ПА НАТО 73
Климкин: РФ угрожает суверенитету стран ГУАМ 82
ПА НАТО приняла резолюцию о расширении помощи Украине 142
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе 123
Посол США в РФ считает приоритетным восстановление суверенитета Украины 101
Закон о реинтеграции Донбасса: в Раде пояснили, кто будет руководить войсками 145
Волкер и Сурков обсудили перемирие на Донбассе 138
Порошенко подписал закон о продлении особого статуса ОРДЛО 968

В Парламентской ассамблее Совета Европы состоялся второй тур выборов президента, но он также не выявил победителя.

Об этом заявил председательствующий Роджер Гейл, сообщает Европейская правда.

Бюллетени для голосования взял 191 депутат, 121 из них поддержали главу делегации Кипра Стеллу Кириакидес. 69 депутатов отдали голоса в пользу представителя Литвы, Эмануэлис Зингериса, еще 1 бюллетень был без отметок.

Несмотря на то, что киприотка имеет значительное преимущество над своим соперником, голосов для ее избрания оказалось недостаточно. По правилам ПАСЕ, для победы необходимо было получить большинство от списочной численности депутатов – 152 голоса.

Гейл объявил о проведении третьего тура выборов, он состоится во вторник утром. На этом голосовании абсолютное большинство не является обязательным, достаточно относительного большинства. Таким образом, во вторник представительница Кипра скорее всего будет избрана на должность президента парламентской ассамблеи.

Напомним, 6 октября президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт добровольно подал в отставку

  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги