В Парламентской ассамблее Совета Европы состоялся второй тур выборов президента, но он также не выявил победителя.

Об этом заявил председательствующий Роджер Гейл, сообщает Европейская правда.

Бюллетени для голосования взял 191 депутат, 121 из них поддержали главу делегации Кипра Стеллу Кириакидес. 69 депутатов отдали голоса в пользу представителя Литвы, Эмануэлис Зингериса, еще 1 бюллетень был без отметок.

Несмотря на то, что киприотка имеет значительное преимущество над своим соперником, голосов для ее избрания оказалось недостаточно. По правилам ПАСЕ, для победы необходимо было получить большинство от списочной численности депутатов – 152 голоса.

Гейл объявил о проведении третьего тура выборов, он состоится во вторник утром. На этом голосовании абсолютное большинство не является обязательным, достаточно относительного большинства. Таким образом, во вторник представительница Кипра скорее всего будет избрана на должность президента парламентской ассамблеи.

Напомним, 6 октября президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт добровольно подал в отставку.