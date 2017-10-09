Министр здравоохранения Туниса умер от сердечного приступа после участия в благотворительном марафоне, организованном для борьбы с раком. Об этом сообщает ВВС Украина.

«56-летний Слим Чакер упал после 500 метров дистанции и умер в военном госпитале», - заявили в министерстве здравоохранения.

Премьер-министр Юссеф Чахед заявил, что потерял брата и коллегу, который умер «во время благородного гуманитарного акта».

Марафон проводили в приморском городе Набуле в воскресенье, чтобы собрать средства для построения детской клиники борьбы с раком.

Чакера назначили министром здравоохранения в прошлом месяце.