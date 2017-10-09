В акватории Черного моря вблизи села Лебедевка Татарбунарского района спасатели продолжают проведение специальных работ по подъему боеприпасов времен Второй мировой войны с затонувшего судна. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Водолазы-саперы с соблюдением всех мер безопасности проводят поиск, извлечение, подъем и транспортировку взрывоопасных предметов для сосредоточения в безопасном месте и дальнейшего обезвреживания», - говорится в сообщении.

По состоянию на 9 октября изъято 13909 взрывоопасных предметов, из них: 4378 единиц подрывников, 9500 единиц стрелковых патронов, 31 артиллерийских снарядов калибра 75 мм.

К проведению работ привлечены 3 единицы специальной техники, 1 плавсредство, 10 человек личного состава ГосЧС.