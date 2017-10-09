также в разделеОбщество
9 октября. Картина дня 22
Напавшую на микроавтобус банду грабителей задержали в Одессе 20
Посольство Польши отреагировало на скандал с углем с ОРДЛО 24
Карпатскую гору Поп-Иван засыпало снегом 21
В Черкасском горсовете прошли обыски 25
Экс-директора «Информационных судебных систем» отправили под домашний арест 36
В Украину идет значительное похолодание 125
СБУ блокировала масштабное производство водки из стеклоомывателя 33
НАПК внесло предписание Жданову 27
МИД подтверждает гибель одного украинца в авиакатастрофе в Конго 29
Шахтеры перекрыли международную трассу на Волыни 65
Луценко: Поправка Лозового не повлияет на расследование дел Майдана 29
В СБУ рассказали о новом случае вербовки украинца в РФ 46
Взрывы в Калиновке: Луценко отказался от своих обвинений в адрес Минфина 45
СБУ задержала крупную группировку торговцев оружием 54
ГПУ будет добиваться экстрадиции заказчика убийства Вороненкова 48
Луценко: Муженко могут допросить по делу о взрывах в Калиновке 51
Луценко назвал заказчика и организаторов убийства Вороненкова 140

В акватории Черного моря вблизи села Лебедевка Татарбунарского района спасатели продолжают проведение специальных работ по подъему боеприпасов времен Второй мировой войны с затонувшего судна. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Водолазы-саперы с соблюдением всех мер безопасности проводят поиск, извлечение, подъем и транспортировку взрывоопасных предметов для сосредоточения в безопасном месте и дальнейшего обезвреживания», - говорится в сообщении.

По состоянию на 9 октября изъято 13909 взрывоопасных предметов, из них: 4378 единиц подрывников, 9500 единиц стрелковых патронов, 31 артиллерийских снарядов калибра 75 мм.

К проведению работ привлечены 3 единицы специальной техники, 1 плавсредство, 10 человек личного состава ГосЧС.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги