Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, наладившей разветвленную сеть по изготовлению и реализации контрафактного алкоголя, сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что в группировку входило шесть человек, организатором которой был житель Мелитополя. Производственные мощности по нелегальному изготовлению фальсифицированного алкоголя злоумышленники оборудовали на территории Запорожской, Киевской и Днепропетровской областей.
Оперативники спецслужбы установили, что в подпольных цехах «дельцы» переделывали автомобильный омыватель стекла и получали спирт, из которого потом и изготавливали контрафакт под марками известных украинских брендов. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники ежесуточно реализовывали до двух тысяч литров фальсифицированного алкоголя.
Во время проведения двадцати девяти обысков в Запорожской, Днепропетровской областях и Киеве правоохранители изъяли оборудование для изготовления контрафактного алкоголя, более десяти тонн фальсифицированного спирта, полторы тысячи литров изготовленной кустарным способом водки и коньяков различных марок, девять с половиной тонн слабоалкогольных напитков общей стоимостью почти пять миллионов гривен.
Изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.
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