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Франция не признает Каталонию, если этот регион Испании в одностороннем порядке объявит о независимости. Об этом заявила в понедельник министр по европейским делам Франции Натали Луазо, сообщает Радио Свобода.

В интервью телеканалу CNews она сообщила, что, «если Каталония примет декларацию независимости, то она будет односторонней, и это не будет признано».

«Судьба Каталонии не может быть определена голосованием, организованным движением за независимость чуть более недели назад», – сказал французский министр. По словам Луазо, этот кризис необходимо решить «путем диалога на всех уровнях испанской политики».

Быстрое решение признать независимость после односторонней декларации означало бы бегство Франции от своих обязанностей, уточнила она.

По словам министра, последствием признания независимости Каталонии станет автоматический выход из Европейского Союза.

Как сообщал ForUm, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным. Так, «за» проголосовали 90,18%, «против» - 7,83%, еще 1,98% ничего не написали на бланке голосования. 

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума, в которых пострадали около 900 человек.

Парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена ​​независимость от Испании.

 

 
ForUm

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