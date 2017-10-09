Генеральный прокурор Юрий Луценко допускает проведение допроса начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко в рамках расследования дела о пожарах на арсенале в Калиновке Винницкой области. Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

«Думаю, допрос господина Муженко по этому поводу также будет, но это определяет сам следователь, они уже во время моей каденции на этом посту привыкли, что спрашивать об этом ни у кого не надо», - прокомментировал генпрокурор, сообщает 112 Украина.

Напомним, народный депутат из фракции «Народный фронт» и член коллегии МВД Антон Геращенко и секретарь СНБО Александр Турчинов заявили, что ответственность за катастрофу в Калиновке должен понести глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов.

Муженко заявил, что обвинить его или его подчиненных не получится.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны обратился к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой уволить Муженко.

Порошенко заявил, что будет принимать решение о дальнейшей судьбе начальника Генштаба после предварительных выводов комиссии Минобороны по взрывам на складах в Калиновке.