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Генеральной прокуратуры Украины при получении 40 тыс. долларов взятки задержан заместитель руководителя Измаильской местной прокуратуры и депутат Одесского облсовета, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

«Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства сотрудником прокуратуры Одесской области по предварительному сговору с депутатом Одесского областного совета неправомерной выгоды от предпринимателя», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что заместитель руководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области по предварительному сговору с депутатом Одесского областного совета на протяжении июня-сентября 2017 вымогали у директора предприятия неправомерную выгоду в сумме 40 тыс. долларов США за препятствование осуществлению предпринимательской деятельности, связанной с выращиванием зерновых культур.

Следователями Генеральной инспекции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины после передачи предпринимателем неправомерной выгоды в размере 40 тыс. долларов США (1071984 грн) указанный прокурор и депутат задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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