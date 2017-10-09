Ближайшие три месяца банковская система не испытает потрясений, считают экономисты. Так, люди активно несут деньги в банки, но хранят их на текущих счетах вместо депозитов. Курс доллара должен колебаться в базовом диапазоне 26,5—27,5 грн. А кредитная политика банков станет для клиентов понятнее и доступнее. У людей еще появилась возможность официально инвестировать за рубеж до $50 тыс. в год, благодаря упрощению получения в НБУ валютных лицензий. «Сегодня» публикует свой ежеквартальный банковский обзор.

Ориентиры

По-прежнему для населения острым остается вопрос — как лучше сохранить сбережения? Эксперты рекомендуют изучить возможности инвестирования в недвижимость, драгметаллы и бумаги. »Цены на недвижимость остаются привлекательными, хотя это длинная и дорогая инвестиция. Интерес вызывают золото и серебро, но доходность может быть также ограниченной», — говорит старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин. В свою очередь финаналитик ICU Михайло Демкив отмечает, что украинцы могут покупать госбумаги, где ставки немного выше, чем у депозитов в госбанках, но доходность больше за счет отсутствия налога на доходы физлиц. А Шевчишин отмечает, что с большим риском и большей потенциальной прибылью можно рассматривать инвестиции в украинский фондовый рынок или мировые фондовые рынки.

Курс доллара: ждем коридор в 26,5—27,5 грн

До конца года финаналитики рассматривают три сценария поведения наличной нацвалюты. По пессимистическим оценкам, курс доллара будет колебаться в пределах 27,5—28,5 грн. »Это возможно при глобальном укреплении доллара против евро и падении цен на сырьевых рынках», — считает старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин. А при оптимистических раскладах бакс может «танцевать» в коридоре 25,5—26,5 грн. »Здесь необходимо стабильное поведение валюты на мировом рынке, а также спокойствие цен на сырьевых рынках», — уточняет Шевчишин.

Базовой картинкой этой осени и зимы эксперты считают курсовой диапазон в 26,5—27,5 грн/$. И тут, по мнению Шевчишина, на укрепление гривни повлияет ряд факторов. »Благоприятное размещение 15-летних евро­облигаций открыло путь к последующим займам на открытых рынках. Сохраняются перспективы сотрудничества с МВФ. В результате высокая долговая нагрузка по внешобязательствам ближайших лет не является столь опасной как ранее, поскольку есть возможность рефинансирования долга и накопления достаточных резервов», — говорит эксперт.

Вместе с тем он уточ­няет: »Внешнеторговый баланс остает­ся устойчиво негативным, значит — гривня будет испытывать умеренное давление. Для стабильности необходимы и другие факторы — восстановление экономики и компенсация внешнеторговых потерь за счет инвестиционной активности». То есть осенью возможны плавные колебания валюты, но резких скачков не будет, если экономика не испытает неожиданных шоков вроде эскалации на Донбассе или прекращения сотрудничества с МВФ.

Депозит уходит в прошлое

Сейчас украинцы все чаще предпочитают хранить средства не на классических депозитах, а на текущих счетах, отмечает финаналитик ICU Михайло Демкив. »Причины тому вполне логичные. Еще два-три года назад новости о банковском секторе ограничивались заметками о банкротстве того или иного банка. А когда финсектор страны встал на более-менее стабильные рельсы, темой основных новостей стало снижение ставок по депозитам. К примеру, только за последний год средние ставки по 12-месячным депозитам в гривне снизились на 3,5% — с 18,18% до 14,63%. От дальней­шего стремительного падения ставок по депозитам удержи­ва­ет высокая инфляция, пока­затели которой все еще выше ориентиров НБУ — а это 9,1% на конец декабря-2017», — говорит Демкив.

Но, несмотря на снижение ставок по вкладам, регулятор постоянно отчитывается о росте средств населения в банках, хотя депозиты выглядят менее привлекательными. »Действительно, украинцы хранят в отечественных банках все больше денег. Однако рост наблюдается в категории текущих счетов — то есть на карточных счетах. Фактически за год наши сограждане стали держать на них на 28% больше гривни (было 75,3 млрд грн, стало — 96,4 млрд), а на депозитах — всего на 5,7% больше (было 124,4 млрд грн, стало — 131,5 млрд)», — уточняет Демкив.

При этом финаналитик прогнозирует, что украинцы в ближайшее время станут активно двигаться к ситуации, когда депозиты не будут основным средством инвестирования. »В странах ЕС, где уже не один год ставки по банковским депозитам сложно отличить от нуля, граждане все чаще держат деньги в банках больше средств для повседневных расчетов, и все реже — с целью приумножения. К примеру, если сейчас в Украине каждая третья гривня граждан в банках размещена на карточных счетах, то в Польше — уже половина денег, а в таких странах, как Бельгия и Италия, — почти 100%», — говорит Демкив. Поэтому не исключено, что через несколько лет в Украине ситуация с сохранением средств на текущих счетах окажется аналогичной европейской.

Займы станут ясными

Заметным трендом на финрынке станет доведение отношений банков с клиентами до евросервиса, считает экономист Иван Никитченко. Поспособствует этому реализация закона «О потребкредитовании», который вступил в силу в июне 2017-го. »Так сложилось, что рынка банковских услуг в советские времена не существовало. В итоге Украина не получила правового базиса для развития современного рынка финуслуг. А новый закон должен улучшить положение в сегменте кредитования», — разъясняет Никитченко. Закон обяжет банки детально описывать условия договоров клиентам и не разрешает финучреждениям навязывать клиентам услуги одной страховой, нотариуса. А человек без штрафов может отказаться от взятого кредита в течение 14 дней. »И важно — банки не смогут насчитывать космические штрафы, которые в разы превышали сумму кредита. Теперь есть ограничение в 50% от суммы кредита», — уточняет Никитченко.

При этом экономист уточняет: потребители, конечно, и ранее могли изучать условия кредитов, задавать допвопросы менеджерам в банках, но... »Низкая финграмотность населения привела к ситуации, когда банки пытались «вкусно» продать продукт, не заботясь, понимает ли человек, на что идет. А люди прекращали обслуживать кредиты, не понимая, во что ввязались. Поэтому новый закон решит вопрос проблемных кредитов, ведь люди будут понимать, на каких условиях берут займ», — говорит экономист.

Но вряд ли ситуация на рынке кредитования быстро улучшится. »Ставки по займам еще высоки. К примеру, сейчас предложения по потребкредитам составляют в основном 75% годовых. Но если финучреждения до конца 2017-го реализуют политику прозрачного кредитообразования, летом-2018 финрынок сможет увидеть снижение ставки по потребкредитам до 60% годовых, что вызовет интерес населения к получению новых займов. А это уже реальная кредитная оттепель», — прогнозирует Никитченко.

Е-лицензии: перевели $1,8 млн за рубеж

Начиная с лета украинцы получили возможность проще и быстрее официально переводить валюту за рубеж. Это произошло благодаря решению Нацбанка, который в июне 2017-го упростил для физлиц правила получения е-лицензии с целью инвестирования за границу (и на покупку недвижимости); размещения средств на счетах в зарубежных банках; исполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни. Украинцы могут проводить такие операции на сумму до $50 тыс. в год. И, судя по всему, валютные е-лицензии популярны среди населения. »С 3 июля по 22 сентября банки выдали 80 электронных лицензий, по которым было осуществлено операций на общую сумму почти $1,8 млн», — пояснили нам в пресс-службе регулятора.

При этом е-лицензию может получить физлицо-резидент Украины (кроме физлиц-предпринимателей). Для этого нужно обратиться в любой банк, где у человека открыт счет, и подать заявку о выдаче е-лицензии; документы с подтверждением доходов, достаточных для осуществления перевода средств за рубеж; оригиналы/копии документов, подтверждающих цель осуществления перевода из Украины (кроме случая перевода средств на свой счет). Заявку можно подать в бумажной и электронной форме. Важно отметить, что одна е-лицензия действительна только для одной операции и только в день получения. »Если она не была использована в этот период для проведения операции — будет аннулирована, а физлицо должно снова ее получать, если все еще необходимо осуществить такую операцию», — уточняют в пресс-службе НБУ.

Коновалова Христина, Александр Панченко, «Сегодня»