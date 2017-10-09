В штабе АТО опровергли информацию о взятии под контроль посадочной полосы донецкого аэропорта украинскими военными. Об этом в эфире 112 Украина сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.

На вопрос о том, взяли ли украинские военные под контроль посадочную полосу донецкого аэропорта, Анатолий Стельмах ответил: «Мы не владеем такой информацией. Мы не ведем наступательные действия, мы удерживаем линию разграничения, определенную мирными соглашениями. Никакого продвижения вперед у нас нет».

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что украинские бойцы заявили о полном контроле над взлетной полосой и окрестностями донецкого аэропорта.