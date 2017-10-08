Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что его правительство может использовать конституционные полномочия для прекращения автономии Каталонии и не позволить региону отделиться от Испании. Об этом Рахой заявил в интервью испанскому изданию El Pais.

«Испания не будет разделенной, а национальное единство будет сохранено. Я не исключаю абсолютно ничего из того, что позволяет закон. Надо делать все вовремя, то, что наиболее важно сейчас. В идеале не должно быть необходимости принимать экстремальные решения... Я хотел бы, чтобы угроза референдума о независимости была снята как можно скорее», - заявил Рахой.

Он добавил, что в Каталонии останутся дополнительные 4000 полицейских, чтобы «помочь сохранить мир».

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным. Так, «за» проголосовали 90,18%, «против» - 7,83%, еще 1,98% ничего не написали на бланке голосования.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума, в которых пострадали около 900 человек.

Парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена ​​независимость от Испании.