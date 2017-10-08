Лас-вегасский стрелок Стивен Пэддок, перед тем, как открыть огонь по толпе на фестивале кантри-музыки, сделал точные расчеты, как расстреливать людей.

Об этом стало известно со слов полицейских, штурмовавших номер Пэддока, сообщает УНИАН со ссылкой на CBS.

О расчетах свидетельствует найденная на тумбочке в номере, откуда он вел огонь, записка, в которой указаны параметры стрельбы

«Он написал расстояние, высоту, на которой находился, полет пули за время пролета к толпе. Он все это записал и рассчитал, чтобы точно знать, как стрелять, чтобы поразить цели», - раскрыл содержание записки один из полицейских.

Ранее сообщалось, что Стивен Пэддок мог планировать и другие атаки.

Напомним, 1 октября на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По последним данным, число погибших составило 59 человек, еще 527 получили ранения.

Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции. Им оказался оказался 64-летний Стивен Пэддок из Мескита (штат Невада). В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.

Ответственность за стрельбу взяли на себя террористы ИГИЛ. Однако в ФБР заявили, что на данный момент не обнаружили никакой связи между Пэддоком и ИГИЛ.

Граждане Украины во время стрельбы не пострадали.