В ночь на 8 октября в Подольском районе столицы неизвестный ранил из огнестрельного оружия девушку, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что между гражданами на перекрестке проспекта Правды и улицы Вышгородской возник конфликт с неизвестным мужчиной. В результате последний вытащил предмет, похожий на пистолет и произвел выстрел в сторону ноги женщины. От написания официального заявления и госпитализации пострадавшая отказалась. Личность правонарушителя устанавливается.

На месте происшествия эксперты изъяли одну гильзу, которую направили на экспертизу.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит лишение свободы до семи лет.