Новый посол США в России Джон Хантсман считает, что первым шагом к улучшению отношений между двумя странами будет восстановление суверенитета Украины. Об этом он заявил на формальной церемонии принятия присяги в Солт-Лейк-Сити.

Официальную присягу он принял 29 сентября в Вашингтоне, а в Солт-Лейк-Сити приехал, так как раньше был губернатором штата Юта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное издание KSL.

Хантсман признал, что отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас являются «самыми сложными в мире». При этом их характеризует «низкий уровень доверия».



Первым шагом к улучшению отношений будет восстановление суверенитета Украины. «Это проблема не только для США, но и для Европы, Канады и буквально для каждой развитой страны», — подчеркнул Хантсман.



По мнению дипломата, Россия и США должны работать вместе, чтобы привлечь Северную Корею к переговорам. Пхеньян является международной угрозой и угрозой для своих соседей, в том числе России, заявил Хантсман, добавив, что КНДР в течение многих лет нарушала нормы международного права.



Еще одной общей целью России и США Хантсман назвал борьбу с «Исламским государством» (запрещенная в России организация). При этом, по его мнению, и после поражения группировки США и Россия должны продолжить совместную работу, «чтобы найти надежное политическое решение для этой раздираемой войной страны, которое будет основано на территориальной целостности сирийского государства и защитит интересы всех его граждан».



Описывая проблемы, стоящие перед Россией и США, дипломат счел восстановление отношений длительным процессом. «Мы не должны думать, что это будет просто или быстро. Но я считаю, что если обе стороны проявят добрую волю, мы сможем преодолеть это препятствие начать совместную эффективную работу по ключевым вопросам», — заявил он.



По данным издания, Хантсман должен вернуться в Россию из США во вторник, 10 октября.



До этого, 7 октября, Хантсман лично встретился с президентом США Дональдом Трампом. ​Американский лидер пожелал дипломату и его супруге удачи в работе по восстановлению российско-американских отношений, когда они приедут в Москву.



До своего назначения Хантсман возглавлял Атлантический совет — исследовательскую организацию, занимающуюся внешнеполитическими вопросами. Карьеру дипломата он начал еще в 1983 году, когда стал помощником первого советника президента США. Хантсман работал на постах руководителя дипмиссий США в Сингапуре и Китае, посольство в Пекине он возглавлял с 2009 по 2011 год.