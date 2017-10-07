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Сегодня, 7 октября, в 22 городах России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержаны 104 человека, сообщает ОВД-Инфо.

Отмечается, что 18 человек задерданы в Екатеринбурге, 12 человек – в Туле, 11 человек –в Саратове, 10 человек – в Самаре (семерых уже отпустили), восемь человек – в Нижнем Тагиле. Есть задержанные также в Калининграде, Краснодаре, Москве, Перми, Петербурге, Пскове, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Селятине, Сочи, Ставрополе, Твери, Тюмени, Южно-Сахалинске, Якутске.

Есть данные об избиении человека в Якутске, в Екатеринбурге один человек во время задержания потерял сознание, у другого прямо на площади украли велосипед, полиция отказывается реагировать.

Напомним, сторонники Навального сегодня проводят митинги и пикеты с требованием допустить политика до участия в президентских выборах.

 
ForUm

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