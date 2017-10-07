Заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Анатолий Новак пообещал, что ведомство больше не будет беспокоить компании украинского олигарха, владельца аграрного холдинга «УкрЛендФарминг» Олега Бахматюка. Такое заявление чиновник сделал публично – на праздновании дня рождения Бахматюка, когда поздравлял именинника. В свою очередь бизнесмен на банкете представил заместителя Артема Сытника – Анатолия Новака – как топ-друга. Об этом пишет Facenews.

«Что я особенно запомнил из всего им сказанного, так это то, что он заверил именинника, что НАБУ больше не будет беспокоить его компании. Более того, он принес свои извинения», - рассказал один из гостей именинника, слова которого цитирует «УкрМедиаЦентр» со ссылкой на издание «Аналитика медиа».

Стоит отметить, что это беспрецедентное заявление, потому как НАБУ уже более чем 1,5 года расследует сразу несколько уголовных дел в отношении фирм и банков, которые так или иначе связаны с Бахматюком. В свою очередь Бахматюк попал в топ-3 крупнейших должников Украины, задолжав 5,345 млрд долларов.

СМИ сообщают, что к концу вечера, после множества поздравительных тостов, Анатолий Новак выпил выше своей нормы и начал выяснять отношения с заместителем гендиректора «УкрЛендФарминга» Игорем Петрашко. На словесной перепалке диалог замдиректора НАБУ и давнего бизнес-партнера Бахматюка не закончился: Петрашко полез в драку, а Новак достал «Глок».

Как стало известно уже после инцидента, в свой день рождения 14 августа Олег Бахматюк ездил к детективам НАБУ якобы на допрос. Свидетели говорят, что из кабинета Олег Бахматюк вышел пьяным, но не сам, а с Анатолием Новаком, откуда вместе они и поехали отмечать праздник.

Напомним, по данным Нацбанка, ущерб от умышленного банкротства «Финансовой инициативы» и VAB Банка обошелся государству, бизнесу и гражданам в 37,9 млрд. Эти финучреждения брали депозиты у физлиц, а потом кредитовали компании Бахматюка и его партнеров в аграрной сфере. По словам председателя НБУ Валерии Гонтаревой, владелец крупнейшего в стране агропромышленного холдинга Олег Бахматюк должен кредиторам 21,7 млрд, еще 10,9 млрд Нацбанку, другим госбанкам по задолженностям его же фирм 5,3 млрд. В целом известно, что масштабную аферу провернули, используя рефинансирование от государства и возмещение НДС при заключении фиктивных сделок.