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Вчера, 6 октября, в Днепровском районе Киева в квартире 16-этажного жилого дома на ул. А. Бучмы, 8 произошел взрыв газа без последующего горения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания строительные конструкции (стены, перегородки, перекрытия и двери) не затронуты. Служба газа установила заглушку, опломбировала газовую трубу в квартире и перекрыла весь стояк жилого дома от газоснабжения.

Один человек травмирован и госпитализирован в ожоговое отделение. По предварительным данным, мужчина имел психические расстройства и неоднократно устраивал подобные опасные ситуации.
ForUm

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