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Вчера, 6 октября, в Херсоне неизвестные ранили из огнестрельного оружия двух мужчин, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

«Вчера около 14:15 в колл-центр «102» херсонской милиции от неизвестной женщины поступило сообщение, что в Северном микрорайоне по ул. Вишневая вблизи супермаркета «Экомаркет» слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, руководство областного главка полиции и Херсонского отдела полиции, экипажи управления патрульной полиции в Херсоне», – говорится в сообщении.

По данным главка, на месте происшествия полицейские установили, что двум гражданам, которые находились в легковом автомобиле, неизвестные лица нанесли огнестрельные ранения и скрылись на автомобиле «Дэу Ланос». По указанию начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Артура Мерикова на территории города был введен оперативный план «Перехват».

Пострадавшие прооперированы, угрозы их жизни нет. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» из ст.15 Уголовного кодекса Украины «Покушение на преступление». Проводятся первоочередные следственные действия.
ForUm

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