Служба безопасности Украины таки приняла решение запретить российскому рэперу «Гнойному» (известен также как Слава Карелин, Слава КПСС, настоящее имя – Вячеслав Машнов) ездить в Украину.
Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на официальный ответ СБУ.
«Гнойный» незаконно пересекал границу Украины и выступал в оккупированном Россией Крыму, а также отличился весьма резкими и оскорбительными высказываниями в адрес нашей страны.
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