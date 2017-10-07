За время проведения АТО на востоке Украины погибли 69 пограничников. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк во время встречи с пограничниками, которые получили ранения во время выполнения задач в районе проведения АТО, сообщает пресс-служба МВД.

«Война унесла жизни 69 охранников границы. 428 пограничников получили ранения, в результате которых 35 охранников границы потеряли или частично утратили трудоспособность. Еще 5 военнослужащих пропали без вести», - сказал Серватюк.

Он добавил, что пограничники, как и другие настоящие патриоты одни из первых появились на защиту Родины, дали отпор агрессору и сдержали его продвижения вглубь территории Украины.

Пограничники, которые получили ранения, были отмечены отличиями Президента Украины «За участие в антитеррористической операции».

В общем, с началом антитеррористической операции отличия Президента получили более 250 пограничников.

Напомним, по данным на начало августа, с начала конфликта на Донбассе погибли 2307 украинских военных.