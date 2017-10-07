Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент Дональд Трамп — единственный человек, который «удерживает мир от хаоса».

«Я думаю, что президент — это тот, кто удерживает мир от хаоса. У него есть невероятная команда, которая помогает ему в этом деле, и он добился огромных успехов на международной арене, работая с союзниками и противостоя врагам», — сказала она, сообщает УНИАН со ссылкой на The Hill..

Ранее Дональд Трамп после встречи с американскими военачальниками заявил о «затишье перед бурей».

Он, однако, отказался комментироваться слова о грядущей «буре».