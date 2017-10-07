По состоянию на 7:00 7 октября остаются обесточенными 68 населенных пунктов во Львовской области, которые были обесточены с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 195 населенных пунктов в 7 областях.