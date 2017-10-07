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Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в автоаварии неподалеку от Бишкека утром в субботу, сообщил пресс-секретарь киргизского кабмина Чингиз Эсенгул уулу.

«Примерно 7:30 (4:30 по Киеву) в районе села Садовое Московского района произошло дорожно-транспортное происшествие с «Тойота Ландкрузер». В автомашине находились вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель, они все погибли», — говорится в сообщении.

По данным аппарата правительства, вице-премьер и его помощник направлялись в Таласскую область страны для проверки готовности региона к выборам президента страны, которые намечены на 15 октября. В 30 км от Бишкека внедорожник вице-премьера лоб в лоб столкнулся с автомобилем «КамАЗ», водитель которого, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, сообщает РИА Новости.

Тридцативосьмилетний Темир Джумакадыров начинал службу национальным волонтером программ ООН в отдаленных регионах Киргизии, позднее работал в проектах ЕС в республике. В 2013 году стал заместителем секретаря Совета обороны республики, а 2015-го его возглавил. С приходом нового кабмина Сапара Исакова в августе 2017 года Джумакадыров занял пост вице-премьера, курирующего о силовой блок министерств. 
ForUm

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