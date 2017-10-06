Принятые ВР «законы о реинтеграции» — № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» и № 7164 «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» — отдалят возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс. Об этом заявил лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

Он назвал принятие данных законов пирровой победой. «Представители «партии войны», ломая копья из-за законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — требуя изъять из него даже упоминание о Минских соглашениях… — продемонстрировали всему миру, что не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Хотя и ООН, и ОБСЕ, и международные институции, и мировые лидеры постоянно заявляют: альтернативы Минским соглашения нет и быть не может», — написал политик в своем блоге.

Он заявил, что Рада, признав Россию агрессором, создает дополнительные барьеры для урегулирования конфликта. Также, по мнению В. Медведчука, законопроект «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» носит чисто декларативный характер, а продление действия Закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» еще на один год является сугубо формальным.

«Сегодняшнее голосование за «законы о реинтеграции» также является политическим, проведенным не без давления «западных партнеров». Во власти прямо заявляют, что основная цель этих законов — не дать снять санкции с РФ, а по возможности усилить их и ужесточить. Но введение санкций против РФ никак не решает стратегических задач Украины — восстановить территориальную целостность и осуществить реинтеграцию Донбасса!» — подчеркнул лидер «Украинского выбора».

Он указал, что Рада, навязывая стране силовой путь решения конфликта, пошла против воли украинцев, которые хотят мира и стабильности. Так, согласно результатам опроса Фонда «Демократические инициативы» и социологической службы Центра Разумкова, 70% граждан страны готовы к компромиссам ради восстановления мира.

«Однако ни мнение граждан, ни их жизни и их безопасность не являются аргументом для власти. Это еще раз доказывает, что истинная цель принятия законов о так называемой реинтеграции Донбасса — не восстановление территориальной целостности, а раскол страны и продолжение вооруженного конфликта. Единая, сильная Украина украинской власти не нужна, она борется не за украинских граждан, оказавшихся по другую сторону линии соприкосновения, а за собственные политические интересы и геополитические интересы западных игроков», — заявил Медведчук.