Президент Петр Порошенко заявляет, что вопрос суверенитета, территориальной целостности, обороноспособности Украины должны объединять все политические силы, убирать на задний план узкопартийные интересы. Об этом он заявил в своем обращении в связи с принятием законопроектов по Донбассу, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«В голове просто не укладывается то, что мы видели вчера и сегодня в Верховной Раде. Бывшие партнеры по демократической коалиции, люди, которые называют себя патриотами и даже украинскими националистами, срывали голосования ... И за что? За то, чтобы законом признать Россию агрессором, а ее войска - оккупантами», - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что на днях пережил очень сильную эмоцию, о которой просто нельзя забыть. «Я общался с нашими воинами. И вот один из них дает мне трубку, говорит: «Господин Президент, здесь моя мама, она звонит из оккупированной территории, хочет с вами поговорить». «Дорогие наши, родные, - слышу взволнованный, дрожащий голос. - Вы же нас не оставите, правда? Мы просим, ​​возвращайтесь скорее и верните нас в Украину», - рассказал он.

Президент отметил, что в ответ поблагодарил женщину за сына и заверил ее, что Украина вернет Донбасс. «Но внушают ли такую ​​же уверенность у людей те наши политиканы, которые, прикрываясь ура-патриотическими словесами, на самом деле навязывают стране курс на отказ от оккупированных территорий? Курс на отречение от миллионов собственных соотечественников», - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что такие действия «провоцируют напряжение в отношениях с нашими ключевыми союзниками и создают угрозу, что мы с вами останемся с агрессором один на один, без поддержки мирового сообщества».

«Как на призыв «кто не скачет», так подпрыгивают выше всех. А как к голосованию за очевидный украинский интерес - как будто какая-то порча. А у некоторых вообще из-под вышиванок выглядывают косоворотки, на головах - торчат кокошники», - добавил Глава государства.

По словам Президента, в конце концов, ответственных депутатов оказалось больше и они обеспечили два важнейших голосования, которые защищают национальные интересы Украины и жизни граждан.

Порошенко также отметил, что разговаривал со спецпредставителем в Минской группе Ириной Геращенко сразу после ее возвращения из столицы Беларуси. «Россияне не скрывали своих надежд на провал голосований в Верховной Раде. Особенно большие надежды они возлагали на отклонение проекта закона о продлении действия особенностей местного самоуправления. Почему? Потому что это развязало бы им руки на линии соприкосновения и помогло бы сбросить бремя санкций», - отметил он.

Президент поблагодарил народных избранников за продемонстрированную ответственность и поддержку соответствующих законодательных решений.

Напомним, сегодня, 6 октября, Верховная Рада Украины приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164). За данное решение проголосовало 229 народных депутатов.

В тот же день глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал этот закон.

Данным законом на год продлено действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят в 2014 году.

Кроме того, Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.