Знаменская местная прокуратура держит на контроле ход досудебного расследования уголовного производства по факту изнасилования 3-летней девочки, произошедшего 1 октября 2017 в с. Веселовка Новомиргородского района.
Новомиргородский районный суд арестовал подозреваемого в изнасиловании 3-летней девочки, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.
Задержанному вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего) Уголовного кодекса Украины.
Трагическое событие произошло 1 октября. Злоумышленником оказался ранее судимый 37-летний житель населенного пункта.
Как сообщает УНИАН, мужчина внезапно умер в колонии.
«В настоящее время пpoвoдится пpоверка. Мы ожидаем pезультaты експеpтизы, oни стaнут известны после вскрытия телa умершего. По этому фaкту в ЕPДP зapеестpoвaно уголовное пpoизводство по статье 115 УК (убийствo)», - отметила пресс-секретарь пpoкуpaтуpы.
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