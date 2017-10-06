Группу пассажиров в количестве 30 человек, путешествовавших скоростным поездом № 706 Перемышль - Киев, высадили с поезда по станции Коростень из-за нарушения общественного порядка и бестактного поведения.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе «Укрзализныци», инцидент произошел 5 октября.

Во время поездки в скоростном поезде группа пассажиров из Перемышля в Киев после отправления поезда со станции Львов начала вести себя вызывающе, очень громко разговаривать, употреблять алкогольные напитки, нарушать общественный порядок и мешать спокойно путешествовать другим пассажирам.

«С целью соблюдения порядка во время путешествия и для обеспечения комфорта других пассажиров, а также в соответствии с пунктом 8.38 Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, эту группу были высадити по станции Коростень с привлечением дежурного по вокзалу и представителей полиции, а на проездных документах поставлены соответствующие отметки», - говорится в сообщении.

«Укрзализныця» призвала всех пассажиров всегда соблюдать общественный порядок, быть вежливыми и учтивыми, не нарушать права и законные интересы и уважать других пассажиров.