Помощник депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука (Радикальная партия Олега Ляшко) Александр Вахний был осужден Святошинским судом к двум годам условно за избиение в 2014 году сотрудника прокуратуры в Киеве. Об этом говорится в решении суда, передают Українські Новини.

Согласно приговору, 11 марта 2014 года Вахний вместе с 25-ю неизвестными ворвался в здание прокуратуры Святошинского района.

Преступники хорошо подготовились к нападению, на них были защитные шлемы и другие средства индивидуальной защиты. Вооружены они были деревянными дубинками, битами, металлическими палками, у некоторых баллончики со слезоточивым газом и электрошокеры.

Они сразу набросились на сотрудника прокуратуры. Сам Вахний ударил прокурора металлической палкой по голове, а другие сразу же начали его избивать дубинками. Затем они вытащили его на улицу и продолжили побоище уже там. Во время избиения прокурор несколько раз терял сознание.

Далее под угрозой расправы от бандитов прокурор написал рапорт об увольнении. Они потребовали, чтобы он в течение суток покинул Киев, а если нет – угрожали убить его и вырезать всю семью.

Как оказалось, этот прокурор вел дело против Вахния по хулиганке.

В итоге, суд признал помощника Мосийчука виновным в совершении преступления по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и приговорил к 4 годам тюрьмы. При этом служители фемиды освободили его от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.