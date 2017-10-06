Испанский банк Banco Sabadell принял решение переместить свой главный офис из Барселоны в Аликанте на юго-востоке страны из-за вероятности объявления независимости Каталонии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

Банк в четверг заявил, что запланировал этот шаг «для защиты интересов клиентов, акционеров и сотрудников».

Banco Sabadell основан более 100 лет назад и впервые в своей истории меняет штаб-квартиру. Банк является вторым по размеру каталонским финансовым учреждением и четвертым по активам во всей Испании.

Решение покинуть Каталонию также рассматривает третий по величине банк автономии – CaixaBank. Совет директоров рассматривает вариант переместить офис в Мадрид, где у банка есть дочерняя компания MicroBank, или на Пальма-де-Майорку.

В банке отмечают, что самая большая опасность для клиентов заключается в том, что CaixaBank может остаться вне еврозоны и они останутся без доступа к основной ликвидности Европейского центрального банка и защиты Фонда гарантирования вкладов.

Ранее министр экономики Испании Луис де Гиндос исключил возможность ведения любых посреднических переговоров с правительством Каталонии, заявив, что каталонские банки уже сигнализируют намерении покинуть автономный регион, если будет продолжаться движение к независимости.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума, в которых пострадали около 900 человек.

Парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена ​​независимость от Испании.