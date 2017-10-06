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Следственный комитет Российской Федерации возбудил еще четыре уголовных дела в отношении украинских военнослужащих по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Об этом говорится на сайте следкома.

По данным российского следствия, в период с 15 по 18 сентября 2017 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенные в поселке Трудовское и городе Донецке. В результате этих обстрелов четверо мирных жителей получили ранения.

«Мотивом этих преступлений, как и прежде, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования», - заявили в следкоме.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к ним.
ForUm

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