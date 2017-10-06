15 депутатов Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» заблокировали президиум и трибуну парламента с целью недопущения блокирования их фракцией «Объединение «Самопомич» и другими депутатами. Об этом сообщают Українські Новини.

На месте первого заместителя председателя Рады расположился депутат от БПП Игорь Побер, а рядом с местом председателя находится заместитель председателя БПП Алексей Гончаренко.

Возле трибуны расположились Иван Мельничук и Александр Третьяков.

Как сообщал ForUm, 5 октября Верховная Рада не смогла рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса из-за блокирования президиума. Спикер парламента Андрей Парубий закрыл заседание. В Раду прибыл Президент Петр Порошенко для проведения встречи с нардепами от «БПП». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что блокирование трибуны ВР и срыв рассмотрения законопроектов о реинтеграции Донбасса организовала российская агентура.