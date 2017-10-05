Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановой проверки соблюдения закона по звучанию обязательной доли украиноязычных песен оштрафовал ООО «Телерадиокомпания «Радио-Эра». Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

«13 мая 2017 в эфире радиостанции зафиксировано, что доля песен на государственном языке в промежутке времени с 07:00 до 14:00 составила 23%, что является нарушением требований части второй статьи 9 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», - говорится в сообщении.

Согласно части 11 статьи 72 Закона такие нарушения предусматривают применение санкции штрафа в размере 5% суммы лицензионного сбора. Таким образом, ООО «Телерадиокомпания «Радио-Эра» должна уплатить в государственный бюджет 317 438,21 грн.