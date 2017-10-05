Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины расследует уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и Департамента коммунальной собственности, по предварительному сговору с субъектами хозяйствования и частными нотариусами, в результате чего интересам общества в лице общины города нанесены тяжелые последствия. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2014-2017 годов служебные лица Одесского горсовета по предварительному сговору с должностными лицами Департамента коммунальной собственности, частными нотариусами, руководителями «подконтрольных» субъектов хозяйствования, в нарушение требований действующего законодательства Украины без проведения аукционных процедур передали в собственность объекты недвижимого имущества, находящиеся в коммунальной собственности территориальной общины Одессы.

При этом Одесский городской голова в соответствии с решениями горсовета выдавал распоряжение о передаче в аренду «подконтрольным» юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности, ряда нежилых помещений и сооружений, находящихся в собственности территориальной громады Одессы.

В дальнейшем, депутаты горсовета по представлению Департамента коммунальной собственности и постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности принимали решения, которыми фактически разрешался выкуп физическими и юридическими лицами (арендаторами) данных объектов, вопреки требованиям действующего законодательства Украины без проведения аукциона и значительно ниже рыночной стоимости.

В настоящее время следователи Генпрокуратуры проводят обыски в зданиях и помещениях Одесского горсовета, Департаменте коммунальной собственности, частных нотариусов, а также ряда связанных субъектов хозяйствования.

В ходе обысков изъяты ряд документов, имеющие значение для уголовного производства. Досудебное расследование продолжается.