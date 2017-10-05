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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал письмо-ориентирование по недопущению нарушений прав субъектов хозяйствования, согласно которому привлекать спецназ в рамках следственных и процессуальных действий разрешается только в исключительных случаях. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.  

Так, по словам Луценко, будет усилен контроль за работой поднадзорных органов и подчиненных коллективов и обеспечено неуклонное соблюдение требований уголовного процессуального законодательства.

Генпрокурор обязал подчиненных принять дополнительные координационные мероприятия для согласования с руководителями правоохранительных органов порядка проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые могут ограничить права и интересы субъектов хозяйствования частного сектора.

Так, до согласования ходатайств следователей о получении разрешения суда на проведение обыска процессуальным руководителям нужно выяснять необходимость привлечения специальных подразделений к проведению этого следственного действия и при наличии такой необходимости согласовывать с руководителями региональных прокуратур.

Привлечение спецподразделений для обеспечения проведения обысков допускается в уголовном производстве по тяжким и особо тяжким преступлениям и в случае имеющегося физического сопротивления проведению следственного (розыскного) действия или иным образом предотвращения его проведения. О привлечении спецподразделений руководителям региональных прокуратур необходимо безотлагательно сообщать генпрокурору или его заместителям в соответствии с закрепленным направлением работы.

Также письмо требует обеспечить надлежащее выполнение требований УПК Украины при осуществлении обысков путем обязательной фиксации их проведения средствами видеозаписи; при проведении обысков обеспечить безусловный допуск адвокатов к проведению этого следственного действия в случае их привлечения заинтересованными лицами, в том числе в случае, когда адвокат прибывает на место проведения такого действия после его начала.

Временное изъятие компьютерной техники, ее частей, мобильных средств связи, других устройств и носителей для накопления и обработки электронной информации можно осуществлять только в случаях, когда их предоставление (вместе с информацией, которая на них содержится) является необходимым условием проведения экспертного исследования или есть информация, что такие объекты получены в результате совершения уголовного преступления или являются средством или орудием его совершения. В случае необходимости следователь или прокурор при участии специалиста осуществляет копирование информации, содержащейся на указанных носителях информации и их системах.

 
ForUm

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