Виновником утреннего ДТП под Киевом, в результате которого погиб военнослужащий Нацгвардии, является водитель пассажирского автобуса. Об этом заявил замначальника Вышгородского отделения Нацполиции Александр Винник.

По его словам, ДТП произошло, когда колонна автобусов Нацгвардии выезжала со второстепенной дороги, ведущей в пункт постоянной дислокации воинской части, на трассу, ведущую на Киев, передает 112 Украина.

Он подчеркнул, что военные все делали правильно: машина службы безопасности дорожного движения НГУ с включенными проблесковыми маячками перекрыла движение по трассе для выезда колонны. Два автобуса с гвардейцами выехали, а в третий врезалась маршрутка. В колонне ехали 10 автобусов с нацгвардейцами на службу по охране общественного порядка в центральной части столицы.

В Нацполиции утверждают, что виновник аварии – водитель пассажирского автобуса.

«Когда служебная машина с включенными маячками перекрывает дорогу, водители маршруток должны это видеть. Почему водитель не отреагировал, пока неизвестно», - заявил он.

Напомним, утром в четверг, 5 октября, под Киевом произошло столкновение служебного автобуса Нацгвардии с пассажирским автобусом, в результате которого погиб один военнослужащий.