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В Вышгороде 6-летняя девочка выпала из окна 18 этажа, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Трагедия произошла 4 октября.

От полученных телесных повреждений ребенок умер.

О несчастном случае в полицию сообщил дежурный врач бригады скорой помощи, который констатировал смерть ребенка. Предварительно установлено, что около 20:30 девочка самостоятельно открыла окно и дожидалась маму с работы. Ребенок выпал из окна вместе со своей собакой.

Дошкольные учебные заведения малолетняя девочка не посещала. Утром 39-летняя мать уехала на работу, оставив дочь дома одну, каждый час ей звонила.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Проводится досудебное расследование.
ForUm

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