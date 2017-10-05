Иран и Украина заинтересованы в создании совместных предприятий в сельском хозяйстве. Об этом шла речь в ходе встречи руководства Торгово-промышленной палаты Украины и делегации Исламской Республики Иран, сообщает пресс-служба ТПП.

«Члены делегации заинтересованы в ведении экстерриториального сельского хозяйства, то есть в аренде сельскохозяйственных угодий для выращивания пшеницы, кукурузы, сои, рапса и других продуктов. Кроме того, иранская сторона не против покупать готовую продукцию. Начальные цифры аренды – 5 тыс. га. Амбициозный проект призван обеспечить рынок стран Персидского залива, где есть высокая потребность в продуктах сельского хозяйства», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили возможность выкупать готовые с/х компании и создавать совместные предприятия с украинскими партнерами.

В Украине сейчас зарегистрировано 40 компаний с иранским капиталом. В структуре общего экспорта из Украины в Иран доля сельскохозяйственной и пищевой продукции составляет более 60%. В настоящее время Иран является активным импортером украинских зерновых, которые в структуре экспорта существенно превосходят другую продукцию. Украина также является одним из мировых лидеров по экспорту семян подсолнечника и масла, курятины, и может предложить расширение экспорта сахара, крахмала.