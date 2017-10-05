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Печерский районный суд объявил перерыв до 1 ноября в рассмотрении ходатайства ГПУ о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование по обвинению экс-президента Виктора Януковича в организации противодействия участникам Революции достоинства 18-20 февраля 2014 года, которые привели к жертвам.

Следственный судья Светлана Шапутько удовлетворила ходатайство адвокатов Януковича о предоставлении времени для ознакомления с 93 томами уголовного дела, передает Укринформ.

«В судебном заседании объявляется перерыв до 15:00 1 ноября для предоставления стороне защиты времени для ознакомления с материалами уголовного дела», - объявила она.

Также судья удовлетворила ходатайство адвокатов о проведении публичного заочного осуждения Януковича в этом деле.

Как отметил в комментарии журналистам прокурор Янис Симонов, в случае предоставления согласия Печерским судом на осуществление специального предварительного расследования по данному делу, Генпрокуратура будет обязана направить обвинительный акт в суд в течение шести месяцев.

Как сообщал ForUm, ГПУ проводит досудебное расследование по уголовному делу по подозрению бывшего президента Януковича в организации превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, что привело к массовым жертвам среди митингующих, организации умышленных убийств участников акций протеста в Киеве в период с 18 по 20 февраля 2014 года и совершению террористического акта 20 февраля по улице Институтской в ​​Киеве.
ForUm

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