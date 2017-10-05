На заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны произошла перепалка между депутатами Надеждой Савченко и Юрием Березой.

Перепалка между депутатами произошла во время обсуждения президентского законопроекта №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

В частности, Савченко сказала, что президентский законопроект №7163 является непродуманным.

«Я хочу прямо сейчас предостеречь Украину и украинцев. Вы хотите иметь Украину, в конце концов, одну целую, единую и неделимую или вы хотите мстить друг другу до конца жизни наших дней», - заявила Савченко.

«Когда-то было такое понятие после Советского Союза как «враги народа» и враги во время Советского Союза. Так вот, враги народа - это были наши герои УПА. Их тогда сделали врагами народа на 70 долгих лет. Вы сейчас делаете ту же ошибку, чреватую ошибку, как бы вы не относились к тем, кто сейчас воюет на Донбассе», - заявила Савченко, сообщает УНИАН.

Также депутат сказала, что этот проект закона не является государственным. При этом, она предложила первую часть альтернативного законопроекта группы депутатов взять за основу.

Однако эти слова Савченко не понравились народного депутата из фракции «Народный фронт» Юрию Березе. «Надежда, вы вообще-то в украинском парламенте. Я прошу прощения, подумайте, о чем вы мелете здесь? Кого вы тут пропагандируете?» - сказал Береза.

В свою очередь Савченко сказала, что представляет ту часть украинского народа, которая поддержала ее на выборах. «Какую часть? Та, что убивает украинцев? Закройте рот в конце концов», - добавил Береза. Председатель комитета Сергей Пашинский попытался успокоить депутатов, сказав, что в российских СМИ распространяется информация, что президентский закон, «это фактически объявление войны России». «Имейте в виду, задача некоторых сил сорвать принятие этого законопроекта», - сказал Пашинский. В то же время, слова Пашинского депутатов не успокоили. Береза ​​сказал Савченко не пропагандировать «сволочей» в украинском парламенте.

Как ранее сообщал ForUm, 4 октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован президентский законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Документом предлагается признать временную оккупацию Россией территорий в Донецкой и Луганской областях нелегитимной, а любые акты, изданные оккупационной администрацией РФ на Донбассе, недействительными.

5 октября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал для голосования в первом чтении.

Кроме того, в ВР был зарегистрирован президентский законопроект №7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым предусматривается продление особого порядка местного самоуправления в отдельных ОРДЛО.